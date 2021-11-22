Съёмки приквела «Ведьмака» завершились. В Blood Origin покажут Сопряжение сфер

Шоураннер мини-сериала The Witcher: Blood Origin Деклан де Барра объявил об окончании съёмок. События произойдут во времена Сопряжения сфер — примерно за 1200 лет до появления Геральта из Ривии.

Судя по описанию сериала на Netflix, в The Witcher: Blood Origin покажут процесс Сопряжение сфер, когда миры людей, эльфов и монстров слились воедино. Именно тогда появился первый ведьмак. В шоу будет всего шесть эпизодов.

Новость по теме Цири в Каэр Морхене: Netflix показала новые кадры второго сезона «Ведьмака»

В The Witcher: Blood Origin снялись Софиа Браун («Захват»), Лоуренс О'Фуорейн («Игра престолов», «Викинги») и Мишель Йео («Мемуары гейши»). Шоураннер сериала Деклан де Барра известен по роли сценариста «Древних» и «Ведьмака» 2019 года.

Точной даты премьеры The Witcher: Blood Origin ещё нет. Сериал выйдет в сервисе Netflix.