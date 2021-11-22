В фильме «Обитель зла: Раккун-Сити» не будет Мистера Икс. Режиссёр объяснил почему

В экранизации Resident Evil появятся множество знакомых по играм героев вроде Криса Редфилда, Альберта Вескера и Джилл Валентайн. Однако визитной карточкой второй части франшизы считается Тиран или Мистер Икс. И его в экранизации как раз не будет.

По словам режиссёра картины Йоханнеса Робертса, он хотел включить персонажа в фильм, но ему там просто не нашлось места. Он отметил, что не хотел добавлять кого-то в ленту для галочки.

Я действительно хотел, чтобы Мистер Икс был в фильме. Но я не смог найти органичную возможность вписать его, поэтому так получилось.

Тиран обрёл «вторую» жизнь после выхода ремейка Resident Evil 2. Он действительно пугал игроков постоянным преследованием до самого финала. Мистеру Икс фанаты посвятили множество артов и проектов, включая моды, которые делали из него различных существ.

Премьера «Обители зла: Раккун-Сити» состоится уже 25 ноября. Если фильм окажется успешным, то Робертс возьмётся за экранизацию четвёртой, седьмой и восьмой частей франшизы.