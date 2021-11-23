Инсайдер: Sony делает сольный фильм про Человека-паука с Майлзом Моралесом

Известный инсайдер Даниэль Рихтман, который часто делится информацией о различных проектах Marvel Studios и Sony Pictures, рассказал о разработке сольного фильма про Майлза Моралеса в Patreon.
По словам Рихтмана, картина находится в активном производстве. Вероятно, к ленте пишут сценарий, подбирают актёров на роли и занимаются другими подобными делами. Пока что информацию стоит воспринимать как слух, потому что подтверждений со стороны Sony и Marvel не было.
Майлз Моралес существует в киновселенной Marvel. Персонажа упомянул его дядя Аарон Дэвис в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Его появления ждут многие фанаты, а сам Том Холланд говорил, что «Нет пути домой» может стать для него последним фильмом в роли Питера Паркера. После этого ключевой фигурой как раз могут сделать Майлза.
Возможно, какие-либо намёки на появление нового героя оставят в «Нет пути домой». Премьера фильма состоится 16 декабря.
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