Киану Ривз не хотел видеть Нео и Джона Уика в Mortal Kombat

Киану Ривз ответил на вопросы фанатов для Esquire в преддверии выхода «Матрица: Воскрешение». Один из поклонников поинтересовался, позволил ли бы актёр появиться Нео и Джону Уику в файтинге Mortal Kombat, на что Ривз ответил категорично.

Если бы это зависело от меня? Нет. Mortal Kombat во многом потрясающа, но я думаю, что Нео и Джон Уик занимаются своим делом, а Mortal Kombat — своим.

Поклонники давно хотят увидеть персонажей Киану Ривза в Mortal Kombat. Ранее директор серии не раз обсуждал появление Нео как приглашённого персонажа в файтингах, среди которых и Injustice 2. Вариант с добавлением Джона Уика рассматривался и для Mortal Kombat 11, однако до дела так и не дошло.

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И «Матрица», и Mortal Kombat принадлежат Warner Bros., что позволяет компании добавить Нео в файтинг, однако без голоса и внешности Киану Ривза персонажа будет сложно продвигать — хотя с Терминатором без Шварценеггера издатель справился.

Mortal Kombat 11, последняя игра серии, вышла в 2019 году и сейчас доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Согласно утечкам NVIDIA, следующая часть выйдет в апреле 2023 года.