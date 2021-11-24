Roblox судится с лидером «кибермафии» — злым блогером на YouTube

Создатели онлайн-платформы Roblox подали судебный иск против блогера Бенджамина Роберта Саймона. Он ведёт канал на YouTube под ником Ruben Sim. Весь его контент связан с игрой, однако юристы обвинили ютубера в организации «кибермафии» и намеренном причинении вреда площадке.
Сообщается, что блогер поощряет незаконные действия своей аудитории и продаёт запрещённый для Roblox контент на Patreon. Авторы игры банили его уже несколько раз за гомофобные и сексистские высказывания, однако Саймон постоянно менял аккаунты и возвращался в игру.
Блогер был замешан в ещё одном инциденте. В октябре должна была пройти встреча разработчиков Roblox, а Саймон распространял информацию якобы о готовящемся теракте. Авторам пришлось отложить мероприятие, но в итоге, конечно, никакой угрозы не было.
Также в иске сообщается, что Бенджамин Робертс намеренно преследует разработчиков Roblox и игроков. Представили платформы хотят получить с блогера $ 1,6 млн (примерно 119 млн рублей). Пока что Саймон никак не комментировал ситуацию.
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