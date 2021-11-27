Создатели провальной eFootball 2022 извиняются и дарят подарки в PES 2021

Создатели eFootball 2022 извинились за провальный старт футбольного симулятора и перенос патча 1.0, а также за плохую поддержку прошлогодней PES 2021. Там игроков ждут внутриигровые мероприятия и подарки.
Как сообщает Konami, разработчики усердно трудятся над патчем 1.0 для eFootball 2022, который перенесли с ноября на весну 2022 года. До выхода обновления в симуляторе продолжат проводить внутриигровые мероприятия. В нынешнем турнире идут соревнования между национальными сборными.
Упомянули и PES 2021, в которой рассматривали возможность обновления лицензированных команд и продолжения технического обслуживания, но отказались от идей из-за технических сложностей. Komani извиняется перед игроками за неоправданное доверие и дарит подарки.
Разработчики продлевают события MatchDay и VS COM в PES 2021, а также раздают закончившим обучение игрокам по 2 тыс. монет myClub до 2 декабря. Продолжат добавлять и специальных агентов — следующий появится 29 ноября.
Условно-бесплатная eFootball 2022 вышла 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В магазине Steam игра получила самый низкий рейтинг из-за массы технических проблем и отсутствия контента. Сейчас количество положительных отзывов составляет 13%.
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