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На The Game Awards 2021 будет мировая премьера, которую готовили 2,5 года

На The Game Awards 2021 будет мировая премьера, которую готовили 2,5 года
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В преддверии The Game Awards 2021 ведущий мероприятия Джефф Кили рассказал о готовящейся мировой премьере, которую он готовил совместно с разработчиками 2,5 года.

Для нас большая честь поделиться этой работой со всем миром. 2,5 года звучит как очень большой срок, но в последний раз я посещал разработчиков летом 2019 года.

Самым популярным предположением в комментариях стало продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которое анонсировали как раз 2,5 года назад на E3 2019. Геймплейные кадры уже показывали в этом году, но разработчики по-прежнему держат в секрете подзаголовок сиквела. Релиз запланирован на 2022 год.

Также в комментариях упоминают GTA 6 и новый проект Хидео Кодзимы, которым может стать новый Metal Gear Solid.

The Game Awards 2021 пройдёт 10 декабря в 04:00 мск на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Обещают много анонсов и специальных гостей. Номинантов уже объявили.

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