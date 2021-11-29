Dying Light 2 на Xbox займёт 72 ГБ — в три раза больше, чем на PS5

Ранее стало известно о примерном размере зомби-экшена Dying Light 2 на PlayStation 5. Согласно данным пользователя «Твиттера» PlaystationSize, на консоли от Sony игра займёт всего лишь 21 ГБ.
Чуть позже появилась информация о версии игры для Xbox. По данным магазина Microsoft, Dying Light 2 займёт около 72 ГБ свободного места. То есть более чем в три раза. В обе версии входят поддержка множества языков и текстуры высокого разрешения.
Аналитики считают, что настолько большую разницу в версиях создаёт технология сжатия данных на PS5. О ней рассказывал Марк Церни — архитектор PlayStation. Таким образом игра от Techland стала показательным примером работы новых технологий.
Следующий показ Dying Light 2 состоится уже 2 декабря. А сам экшен поступит в продажу 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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