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Новый баг в Battlefield 2042 позволяет читерить — смотреть сквозь дым

Новый баг в Battlefield 2042 позволяет читерить — смотреть сквозь дым
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Ежедневно в Battlefield 2042 находят всё новые и новые баги. Пользователь Reddit под ником Jagsfootball51 показал настоящий Wall Hack — в игре можно смотреть сквозь дым и спокойно расстреливать противников.

Воспроизвести баг очень просто: при броске дымовой гранаты достаточно открыть «Главное меню» и перейти во вкладку «Коллекция», а затем вернуться в игру. Видимо, при этом заново прогружаются все объекты вокруг игрока, но почему-то полностью пропадает эффект дыма.

Вполне вероятно, это далеко не единственное возможное применение выхода в меню. Пока неясно, починят ли этот баг в ближайшем обновлении — его выход должен состояться уже в начале декабря. Ранее игроки также нашли легчайший способ прокачивать оружие в игре: для этого нужно сыграть с ботами.

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