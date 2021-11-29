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В финале Russian Major League по Rainbow Six Siege победила HellRaisers

В финале Russian Major League по Rainbow Six Siege победила HellRaisers
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Финал седьмого сезона Russian Major League по Rainbow Six Siege прошёл с 26 по 28 ноября. Победу в турнире одержала украинская команда HellRaisers. Она забрала выигрыш в размере 500 тысяч рублей.

Второе место заняла российская команда Team Empire и выиграла 250 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Virtus.pro с призовым фондом в 150 тысяч рублей.

Распределение мест и призового фонда

  1. HellRaisers — 500 тыс. рублей;
  2. Team Empire — 250 тыс. рублей;
  3. Virtus.pro — 150 тыс. рублей;
  4. 4SV – 100 тыс. рублей;
  5. Povezlo Povezlo – 70 тыс. рублей;
  6. DED Inside – 60 тыс. рублей;
  7. REIMEI esports – 40 тыс. рублей;
  8. САХАРОК – 30 тыс. рублей.
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Седьмой сезон Russian Major League проходил в пять этапов. По их результатам определились четыре лучшие команды, заработавшие наибольшее количество очков на протяжении лиги. Среди финалистов оказались как опытные команды, так и новички.

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