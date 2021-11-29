В финале Russian Major League по Rainbow Six Siege победила HellRaisers
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Финал седьмого сезона Russian Major League по Rainbow Six Siege прошёл с 26 по 28 ноября. Победу в турнире одержала украинская команда HellRaisers. Она забрала выигрыш в размере 500 тысяч рублей.
Второе место заняла российская команда Team Empire и выиграла 250 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Virtus.pro с призовым фондом в 150 тысяч рублей.
Распределение мест и призового фонда
- HellRaisers — 500 тыс. рублей;
- Team Empire — 250 тыс. рублей;
- Virtus.pro — 150 тыс. рублей;
- 4SV – 100 тыс. рублей;
- Povezlo Povezlo – 70 тыс. рублей;
- DED Inside – 60 тыс. рублей;
- REIMEI esports – 40 тыс. рублей;
- САХАРОК – 30 тыс. рублей.
Седьмой сезон Russian Major League проходил в пять этапов. По их результатам определились четыре лучшие команды, заработавшие наибольшее количество очков на протяжении лиги. Среди финалистов оказались как опытные команды, так и новички.
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