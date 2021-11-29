Опрос: вам надоела Call of Duty?
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Ежегодный цикл Call of Duty настолько выверен, что тягаться с ним могут только гиганты спортивного жанра вроде FIFA или NBA 2K. Однако интерес аудитории не бесконечен — судя по всему, стартовые продажи новенькой Call of Duty: Vanguard оказались низкими.
Спустя всего пару недель шутер уже получил первые бесплатные выходные и даже скидку в 25% для ПК. В рознице Британии игра показала худший старт за 14 лет — со времён оригинальной Modern Warfare.
В России, судя по косвенным сведениям, ситуация не лучше.
Мы решили поинтересоваться у наших читателей, как они относятся к Call of Duty? Не устали от конвейера?
Подобный опрос уже провели в Британии. Результаты оказались следующими:
- 55% не купили Vanguard, потому что заняты другими играми
- 34% устали от Call of Duty
- 24% не заинтересованы шутере по Второй мировой
- 20% отпугнули низкие оценки
- 14% рады просто дальше играть в Call of Duty: Warzone
- 11% ждут следующую часть (сиквел Modern Warfare?)
- 6% не взяли Vanguard из-за издателя — Activision Blizzard
- 4% отпугнула цена
- 3% не хотят связываться с токсичным сообществом
- 2% отвернулись от шутера из-за плохой сюжетной кампании
- 2% испугал размер клиента.
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