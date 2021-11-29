Опрос: вам надоела Call of Duty?

Ежегодный цикл Call of Duty настолько выверен, что тягаться с ним могут только гиганты спортивного жанра вроде FIFA или NBA 2K. Однако интерес аудитории не бесконечен — судя по всему, стартовые продажи новенькой Call of Duty: Vanguard оказались низкими.

Спустя всего пару недель шутер уже получил первые бесплатные выходные и даже скидку в 25% для ПК. В рознице Британии игра показала худший старт за 14 лет — со времён оригинальной Modern Warfare.

В России, судя по косвенным сведениям, ситуация не лучше.

Мы решили поинтересоваться у наших читателей, как они относятся к Call of Duty? Не устали от конвейера?

Подобный опрос уже провели в Британии. Результаты оказались следующими: