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Опрос: вам надоела Call of Duty?

Опрос: вам надоела Call of Duty?
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Ежегодный цикл Call of Duty настолько выверен, что тягаться с ним могут только гиганты спортивного жанра вроде FIFA или NBA 2K. Однако интерес аудитории не бесконечен — судя по всему, стартовые продажи новенькой Call of Duty: Vanguard оказались низкими.

Спустя всего пару недель шутер уже получил первые бесплатные выходные и даже скидку в 25% для ПК. В рознице Британии игра показала худший старт за 14 лет — со времён оригинальной Modern Warfare.

В России, судя по косвенным сведениям, ситуация не лучше.

Мы решили поинтересоваться у наших читателей, как они относятся к Call of Duty? Не устали от конвейера?

5 главных проблем Call of Duty 5 главных проблем Call of Duty

Подобный опрос уже провели в Британии. Результаты оказались следующими:

  1. 55% не купили Vanguard, потому что заняты другими играми
  2. 34% устали от Call of Duty
  3. 24% не заинтересованы шутере по Второй мировой
  4. 20% отпугнули низкие оценки
  5. 14% рады просто дальше играть в Call of Duty: Warzone
  6. 11% ждут следующую часть (сиквел Modern Warfare?)
  7. 6% не взяли Vanguard из-за издателя — Activision Blizzard
  8. 4% отпугнула цена
  9. 3% не хотят связываться с токсичным сообществом
  10. 2% отвернулись от шутера из-за плохой сюжетной кампании
  11. 2% испугал размер клиента.
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