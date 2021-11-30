Шоу «Поле чудес» перезапустят, но Леонид Якубович останется

«Первый канал» спустя 30 лет решил перезапустить шоу «Поле чудес» в новом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании.

Перемены связаны с отказом продлевать контракт с фирмой «ВИД» на производство проекта. Причины просты — нецелесообразность на фоне изменившихся условий партнёрства. Выход передачи в новом формате начнётся уже скоро — в январе запустят «Наше Поле чудес».

Что конкретно изменится, пока не сообщают, но обещают во время шоу показывать народных артистов. Возможно, они станут эдакими гостями-соведущими.

Кстати, первым ведущим «Поля чудес» был не Леонид Якубович, а Владислав Листьев — он вёл шоу около года, а последующие 30 лет лицом передачи был известный артист.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!