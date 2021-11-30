Рекордсмен Twitch, стример Ludwig полностью ушёл на YouTube

Популярный на Twitch стример Людвиг Ludwig Агрен объявил о том, что ушёл с площадки и заключил контракт с YouTube Gaming. Теперь он делает эксклюзивный контент для новой платформы.

Агрен объяснил причины своего ухода. По его словам, на Twitch он заработал много денег, однако представители YouTube относятся к нему лучше. Да и творить контент на площадке Google намного проще и свободнее.

Я никогда не чувствовал себя особенным на Twitch, ко мне относились так же, как и к другим.

Также Ludwig отметил, что в последнее время YouTube прислушивается к своему сообществу и вносит множество правок по их отзывам. Это хороший способ построения уважительных отношений с аудиторией.

На Twitch Людвиг Агрен известен как человек с наибольшим количеством платных подписок. На данный момент у него свыше 3 млн фолловеров, а на каждой трансляции стабильно было около 20 тыс зрителей.

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