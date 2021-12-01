Илон Маск призвал покупать новый киберсвисток, а не салфетку Apple
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Компания Tesla, которой владеет миллиардер Илон Маск, представила киберсвисток за $ 50 (примерно 3,7 тыс. рублей). Продукт сделан из нержавеющей стали и вдохновлён автомобилем Cybertruck.
Маск опубликовал фото новинки у себя в «твиттере» и призвал всех покупать именно киберсвисток, а не «дурацкую» салфетку Apple.
Не тратьте деньги на дурацкую салфетку Apple, купите лучше наш киберсвисток.
18 октября Apple провела презентацию, на которой анонсировала будущие гаджеты, в числе которых оказались новые Macbook Pro. Про салфетку на презентации не сказали, зато уже 19-го числа появилась возможность её купить за $ 19 долларов. В России цена составила 1990 рублей.
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