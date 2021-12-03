Легендарный боксёр основал киберспортивный клуб
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Легендарный филиппинский боксёр, чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо основал собственную киберспортивную организацию. Об этом атлет сообщил в «Твиттере».
Клуб получил незамысловатое название Team Pacquiao GG — по фамилии спортсмена. Мэнни пока не сообщил, в каких дисциплинах будет выступать состав. Полноценная презентация организации состоится 5 декабря в 01:00 мск.
Тенденция основания киберспортивных клубов среди спортсменов становится всё популярнее — свои киберкоманды есть у Каземиро, Дэвида Бекхэма и Серхио Агуэро. Последний, кстати, даже стримит игры своего состава по Valorant на своей Twitch-страничке.
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