Легендарный боксёр основал киберспортивный клуб

Легендарный филиппинский боксёр, чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо основал собственную киберспортивную организацию. Об этом атлет сообщил в «Твиттере».

Клуб получил незамысловатое название Team Pacquiao GG — по фамилии спортсмена. Мэнни пока не сообщил, в каких дисциплинах будет выступать состав. Полноценная презентация организации состоится 5 декабря в 01:00 мск.

Тенденция основания киберспортивных клубов среди спортсменов становится всё популярнее — свои киберкоманды есть у Каземиро, Дэвида Бекхэма и Серхио Агуэро. Последний, кстати, даже стримит игры своего состава по Valorant на своей Twitch-страничке.

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