Final Fantasy 14: Endwalker вышла. На сервера уже большие очереди

Четвёртое дополнение для Final Fantasy 14 уже вышло — оформившие предварительный заказ на Endwalker потихоньку начинают свой путь в новой сюжетной кампании.
При этом традиционно для подобных запусков сервера с трудом справляются с наплывом желающих, поэтому виртуальные очереди уже стали обязательной традицией подобных релизов — если планируете поиграть сегодня, то уже пора занимать очереди.
Final Fantasy 14: Endwalker завершит несколько сюжетных линий оригинальной A Realm Reborn (2013). История крутится вокруг прямой конфронтации с воинствующей империей. Сейчас ею правит безумный сын, который сам убил своего отца и хочет сразиться с Воителем Света — то есть игроком. Но на самом деле юнец — лишь марионетка в руках настоящего антагониста, который хочет уничтожить весь мир.
Final Fantasy 14: Endwalker вышла на PS5, PS4 и ПК — официально релиз дополнения случится 7 декабря.
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