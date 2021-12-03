Генри Кавилл назвал любимую героиню из «Ведьмака 3»
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Журналисты Digital Spy пообщались с актёрами «Ведьмака» от Netflix на премьере второго сезона с красной ковровой дорожкой в Лондоне. В разговоре с Генри Кавиллом репортёр издания спросил, кого он предпочитает — Трисс Меригольд или Йеннифэр из Венгерберга.
Для меня, когда я играл в игры и особенно когда читал книги, это всегда была… Я чувствую, правда, что в сердце Геральта была Йеннифэр. Конечно, самое замечательное в играх то, что ты можешь делать всё, что захочешь, но для меня даже в играх это Йеннифэр.
Джои Бэти, который исполнил роль Лютика, поддержал Кавилла и отметил, что он тоже в «команде Йеннифэр».
Второй сезон «Ведьмака» выйдет в сервисе Netflix 17 декабря. В нём расскажут о крепости ведьмаков Каэр Морхене и обучении Цири. Главные роли исполнили Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Пол Бульон (Ламберт) и Ким Бодниа (Весемир).
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