Тестерам Call of Duty: Warzone давно обещали повышение зарплат, но теперь их увольняют

Activision будто бы специально намеревается попадать в скандальные заголовки. Оказывается, тестерам Call of Duty: Warzone из студии Raven месяцами обещали повышение зарплат, однако сегодня многих пригласили на встречу, где сообщили об увольнениях.
По словам репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера, с каждым сотрудником отдела контроля качества общаются лично. Встречи многих уже прошли, тогда как другие пойдут на них только на следующей неделе — и выходные придётся проживать в стрессе, есть ли у них работа.
Увольнения происходят на фоне других скандалов с Activision Blizzard, из-за которых стоимость акций компании обвалилась и начались крупные забастовки сотрудников, а большинство в игровом сообществе требует отставки руководителя корпорации Бобби Котика.
Более того, уже 8 декабря в Warzone начнётся первый сезон контента с Call of Duty: Vanguard.
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