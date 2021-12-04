Тестерам Call of Duty: Warzone давно обещали повышение зарплат, но теперь их увольняют

Activision будто бы специально намеревается попадать в скандальные заголовки. Оказывается, тестерам Call of Duty: Warzone из студии Raven месяцами обещали повышение зарплат, однако сегодня многих пригласили на встречу, где сообщили об увольнениях.

По словам репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера, с каждым сотрудником отдела контроля качества общаются лично. Встречи многих уже прошли, тогда как другие пойдут на них только на следующей неделе — и выходные придётся проживать в стрессе, есть ли у них работа.

Call of Duty: Warzone в 2020 году заработала $ 1,93 млрд, по данным SuperData.

Увольнения происходят на фоне других скандалов с Activision Blizzard, из-за которых стоимость акций компании обвалилась и начались крупные забастовки сотрудников, а большинство в игровом сообществе требует отставки руководителя корпорации Бобби Котика.

Более того, уже 8 декабря в Warzone начнётся первый сезон контента с Call of Duty: Vanguard.

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