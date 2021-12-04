Человек-паук, Gears of War, Unreal Engine 5. Утёк трейлер третьей главы Fortnite

С сюрпризами у Epic Games в отношении следующего сезона Fortnite как-то не задалось: королевскую битву преследуют утечки за утечками. Буквально за 12 часов до события «Финал» утекла часть полноценного трейлера третьей главы хита.

Из него стало известно о появлении новых костюмов — тут Человек-паук с классическим нарядом и с чёрным симбиотом, и герои Gears of War вроде Маркуса Феникса и Кейт. Все они будут частью свежего боевого пропуска.

Куда интереснее, что экшен переходит на новый движок Unreal Engine 5, благодаря чему добавят новую систему разрушений — например, при падении дерево может задеть другое дерево и они упадут вместе. Наверняка это можно использовать в бою. Ещё добавят катаклизмы вроде смерча и молний в духе Battlefield 2042.

Вдобавок показали механику скольжения и крюков-кошек. И новая карта, да, ведь после события «Финал» остров перевернут. Среди локаций уже отметили здание «Дейли Бьюгл» — газеты из вселенной «Человека-паука».

Третья глава Fortnite стартует вскоре после события «Финал» — оно начнётся через 11 часов, 5 декабря в 00:01 мск.

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