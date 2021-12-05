Завтра магазин Ozon начнёт новые продажи PS5
Поделиться
В интернет-магазине Ozon завтра в 12:00 мск начнутся продажи PlayStation 5. Консоль можно успеть купить только в комплектах — либо с играми, либо с подписками, либо с периферией.
Какие комплекты PS5 будут в продаже
- PS5 + камера + подписка PS Plus на год — 58 499 рублей
- PS5 + пульт + подписка сервиса Okko оптимум на год — 58 499 рублей
- PS5 + игры Ratchet & Clank: Rift Apart и Sackboy: A Big Adventure — 59 999 рублей
- PS5 + игры The Nioh Collection и Returnal — 59 499 рублей
Консоли PS5 и Xbox Series по-прежнему находятся в дефиците. В начале декабря Ozon продавал партию консолей Sony только активным пользователям, которые совершают покупки. Подобным образом поступает магазин «М.Видео», который разошлёт письма с предложением купить PS5 постоянным клиентам. Такими методами компании борются с перекупщиками.
Новость по темеВ «М.Видео» за 20 минут скупили новую партию Xbox Series X
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
16:39
-
16:02
-
15:10
-
14:25
-
13:51
-
13:32
-
13:05
-
04:54
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
-
18:22
-
17:40
-
16:21
-
15:36
-
14:46
-
14:02
-
13:20
-
13:08
-
13:01
-
12:36
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05
-
22:45
-
21:53
-
21:00
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:12
-
18:24
Партнерский контент