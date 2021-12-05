Завтра магазин Ozon начнёт новые продажи PS5

В интернет-магазине Ozon завтра в 12:00 мск начнутся продажи PlayStation 5. Консоль можно успеть купить только в комплектах — либо с играми, либо с подписками, либо с периферией.

Какие комплекты PS5 будут в продаже

PS5 + камера + подписка PS Plus на год — 58 499 рублей

PS5 + пульт + подписка сервиса Okko оптимум на год — 58 499 рублей

PS5 + игры Ratchet & Clank: Rift Apart и Sackboy: A Big Adventure — 59 999 рублей

PS5 + игры The Nioh Collection и Returnal — 59 499 рублей

Консоли PS5 и Xbox Series по-прежнему находятся в дефиците. В начале декабря Ozon продавал партию консолей Sony только активным пользователям, которые совершают покупки. Подобным образом поступает магазин «М.Видео», который разошлёт письма с предложением купить PS5 постоянным клиентам. Такими методами компании борются с перекупщиками.

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