В Бразилии оштрафовали компанию Meta на 147 млн рублей за сбой в работе сервисов Facebook

Бразильское управление по защите прав потребителей оштрафовало компанию Meta (бывш. «Фейсбук») на $ 1,9 млн или 147 млн рублей из-за крупного сбоя в работе сервисов в октябре. Об этом сообщает tass со ссылкой на сайт местной организации.

По данным управления, октябрьский сбой затронул около 90 тысяч бразильских пользователей Facebook и WhatsApp, а также 156 тысяч аудитории Instagram. По словам главы Управления по защите прав потребителей Сан-Паулу, продолжительный сбой можно называть «некачественным оказанием услуг». Несмотря на то, что сервисы бесплатны, компания всё равно зарабатывает на аудитории, поэтому ситуацию можно охарактеризовать как нарушение прав потребителей.

Также ведомство обнаружило злоупотребление правами пользователей в соглашении. Согласно нему, Meta может удалять, изменять контент, а также менять имя пользователя без его согласия. Управление сочло данный пункт нарушающим закон, что повлекло за собой увеличение штрафа.

4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл масштабный сбой. Сервисы не работали по всему миру около шести часов. Причиной неполадок оказалась неверная конфигурация маршрутизаторов при переходе на новые протоколы.

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