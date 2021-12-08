Для Far Cry 6 вышел свежий патч. Он правит баги и повышает качество HD-текстур

Разработчики Far Cry 6 представили третье обновление для игры. В первую очередь оно исправляет ошибки из дополнения про Вааса и улучшает качество HD-текстур. 16 декабря в игре появятся наборы с вооружением за внутриигровую валюту.

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Также разработчики исправили наложение разных слоёв интерфейса друг на друга — это происходило из-за разницы длины текста на разных языках. Авторы увеличили максимальный размер иконок и шрифтов и добавили несколько оповещений при игре в кооперативе.

Размер обновления

PC — 8 ГБ без набора HD-текстур и 12,4 ГБ — с набором;

PS4 — от 15 до 21 ГБ (в зависимости от языковых пакетов);

PS5 — 22,75 ГБ;

Xbox One — 10 ГБ;

Xbox Series X — 14 ГБ;

Xbox Series S — 10 ГБ.

Впереди проект ожидает ещё как минимум два дополнения со злодеями предыдущих частей: про Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5). Скорее всего, они появятся скоро — возможно, в середине декабря и середине января.

Far Cry 6 вышла в начале октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Критики и игроки прохладно встретили проект из-за слабой истории и геймплейной стагнации.

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