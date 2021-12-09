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Бесконечность не предел: Microsoft зарегистрировала Halo: The Endless

Бесконечность не предел: Microsoft зарегистрировала Halo: The Endless
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Microsoft зарегистрировала новую торговую марку — Halo: The Endless. Забавно, что смысл подзаголовка полностью повторяет название вышедшей вчера Halo Infinite. Оба переводятся как «Бесконечность».

Пока остаётся гадать, для какой цели издатель подготовил новую торговую марку, да ещё и настолько похожую на уже выпущенную игру. Не исключено, что так издатель просто пытается защитить схожие с Halo Infinite названия, однако игроки надеются, что так назовут первое сюжетное дополнение.

Halo Infinite официально вышла вчера, 8 декабря, однако сетевой режим был доступен за три недели до этого — аж с 15 ноября. Критики и игроки встретили новинку тепло, однако в некоторых обзорах журналисты надеются, что шутер станет лишь началом, а впереди нас ждёт много свежего контента.

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