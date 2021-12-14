«Человек-Паук: Нет пути домой» стал рекордсменом предпродаж в постковидный период

Уже завтра, 15 декабря, состоится премьера долгожданного блокбастера «Человек-Паук: Нет пути домой». Фильм уже установил рекорд предварительных продаж в постковидный период, как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Согласно данным, предпродажи на день премьеры составили 78,5 млн рублей, а за весь уикенд — 129,7 млн рублей. В постковидный период таких показателей пока что не удалось достичь никому. Вышедший в октябре «Веном 2» собрал на предварительных продажах 78 млн рублей, что уже меньше, чем у «Нет пути домой».
Правда, скорее всего, триквел «Человека-Паука» не догонит «Мстителей: Финал». На сегодняшний день лента считается абсолютным рекордсменом с предпродажами в 310,3 млн рублей.
14 декабря появились первые оценки «Человека-паука: Нет пути домой». Критики высоко оценили картину, отметив эмоциональное повествование и сюжет, однако некоторые могут в нём запутаться.
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