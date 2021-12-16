Си-Джей попал в мир Elden Ring из-за взлома PS4

Недавний взлом PS4 продолжает приносить свои плоды. Ранее мы рассказывали о появлении первых спойлеров к Elden Ring, о которых датамайнеры узнали из 8-часовой озвучки персонажей. Теперь в дело вступили моддеры, которые в качестве шутки поменяли главного героя игры на Си-Джея из GTA: San Andreas. Видео появилось на просторах Reddit.
Создатели использовали более детализированную модельку персонажа: очень похожую на ту, что добавили в ремастере. Скорее всего, в ближайшем будущем мы получим ещё больше подобных «кроссоверов» с героями из других игр. Тем временем разработчики из FromSoftware и сама Sony пока хранят молчание на тему происходящего.
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