Valve: релиз Steam Deck состоится в срок, переносов больше не будет

В ноябре Valve неожиданно перенесла релиз Steam Deck с декабря на февраль 2022 года. В своём заявлении компания отметила, что всё дело в нехватке комплектующих для создания портативных ПК. С тех пор про устройство было очень мало информации, и игроки начали беспокоиться — вдруг релиз опять отложат?
В интервью PC Games сотрудник Valve Грег Кумер рассказал о последних новостях производства Steam Deck. По его словам, игрокам не стоит беспокоиться и новых переносов больше не будет — портативный ПК точно поступит в продажу в феврале 2022 года.
Кумер также сообщил о ближайших планах компании: так, издатель планирует обновить Half-Life 2 и Dota 2 специально под Steam Deck. Именно поэтому в качестве экспериментальной функции в MOBA недавно добавили поддержку геймпада.
Ранее Valve показала финальный вид портативного ПК, а также фирменный чехол. В комплекте с устройством будет идти блок питания.
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