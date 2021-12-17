В выживалке с динозаврами ARK: Survival Evolved начались бесплатные выходные

Авторы выживача в мире динозавров ARK: Survival Evolved объявили о старте бесплатных выходных на ПК в Steam. Любой желающий может провести три дня в суровом мире с опасными хищниками.
Также на экшен действует большая скидка — стандартное издание можно приобрести всего за 169 рублей. При покупке полной версии весь прогресс игрока сохранится.
Ранее в ARK: Survival Evolved вышло бесплатное дополнение Lost Island с новыми видами динозавров, загадочными руинами и мистическими биомами. Что примечательно, его разработали силами фанатского сообщества. Тогда же стартовал зимний ивент, где игрокам предоставили рождественские способы украсить свои жилища.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
15:20
-
14:56
-
14:52
-
14:25
-
13:48
-
13:42
-
13:08
-
12:49
-
12:07
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
02:59
-
02:48
- 16 декабря 2021
-
20:34
-
19:41
-
19:21
-
19:01
-
18:59
-
18:02
-
17:59
-
17:31
-
17:26
-
16:41
-
16:03
-
15:36
-
15:17
-
15:03
-
14:19