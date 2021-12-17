В выживалке с динозаврами ARK: Survival Evolved начались бесплатные выходные

Авторы выживача в мире динозавров ARK: Survival Evolved объявили о старте бесплатных выходных на ПК в Steam. Любой желающий может провести три дня в суровом мире с опасными хищниками.

Также на экшен действует большая скидка — стандартное издание можно приобрести всего за 169 рублей. При покупке полной версии весь прогресс игрока сохранится.

Ранее в ARK: Survival Evolved вышло бесплатное дополнение Lost Island с новыми видами динозавров, загадочными руинами и мистическими биомами. Что примечательно, его разработали силами фанатского сообщества. Тогда же стартовал зимний ивент, где игрокам предоставили рождественские способы украсить свои жилища.

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