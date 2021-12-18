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В FIFA 22 Ultimate Team добавили первые карточки Зимних джокеров

В FIFA 22 Ultimate Team добавили первые карточки Зимних джокеров
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Electronic Arts представила для FIFA 22 Ultimate Team Зимних джокеров — карточки с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле.

Игрокам в FIFA 22 Ultimate Team уже доступна первая команда Зимних джокеров из 15 игроков. Футболисты будут доступны в наборах до 23 декабря, после чего появится вторая команда спортсменов.

Фото: Electronic Arts

По ходу этого события игроки смогут получать жетоны джокеров в испытаниях подбора команды и заданиях, а также в магазине FUT. С 26 декабря их можно будет обменять на награды.

  • 15 жетонов — набор с 10 игроками с ОБЩ 85+
  • 12 жетонов — джокер Патсон Дака
  • 8 жетонов — джокер Кристиан Гюнтер
  • 5 жетонов — набор Ultimate
  • 3 жетона — набор с 10 игроками с ОБЩ 81-89
  • 2 жетона — набор редких игроков

FIFA 22 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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