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Battlefield 2042 показала лучший старт для EA в Steam после Apex Legends

Battlefield 2042 показала лучший старт для EA в Steam после Apex Legends
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Несмотря на волну недовольства Battlefield 2042 удалось показать лучший старт среди игр EA в Steam — впереди только бесплатная Apex Legends, которая появилась в магазине Valve прошлой осенью.

На пике с полноценного релиза в Steam играло 105 397 человек, однако ближе к вечеру онлайн начал снижаться. На момент публикации новости он составляет 93 758 человек, что довольно странно — обычно в день релиза онлайн увеличивается вплоть до ночи.

Пиковый онлайн игр EA в Steam

  1. Apex Legends — 330 879 человек (116 660 человек на старте)
  2. Battlefield 2042 — 105 397 человек
  3. Battlefield 5 — 89 814 человек
  4. Mass Effect Legendary Edition — 59 817 человек
  5. FIFA 22 — 51 711 человек
  6. Star Wars Jedi: Fallen Order — 46 550 человек
  7. Battlefield 1 — 43 322 человека
  8. Command & Conquer Remastered Collection — 42 587 человек
  9. Star Wars: The Old Republic — 34 210 человек.

Возможно, проблемы заключается в рекордно низких оценках шутера — 22%. Хуже в этом году себя показала только eFootball 2021, о которой большинство моментально забыло. Как бы подобную судьбу не повторила и новинка DICE.

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