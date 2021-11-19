Battlefield 2042 показала лучший старт для EA в Steam после Apex Legends

Несмотря на волну недовольства Battlefield 2042 удалось показать лучший старт среди игр EA в Steam — впереди только бесплатная Apex Legends, которая появилась в магазине Valve прошлой осенью.

На пике с полноценного релиза в Steam играло 105 397 человек, однако ближе к вечеру онлайн начал снижаться. На момент публикации новости он составляет 93 758 человек, что довольно странно — обычно в день релиза онлайн увеличивается вплоть до ночи.

Пиковый онлайн игр EA в Steam

Apex Legends — 330 879 человек (116 660 человек на старте) Battlefield 2042 — 105 397 человек Battlefield 5 — 89 814 человек Mass Effect Legendary Edition — 59 817 человек FIFA 22 — 51 711 человек Star Wars Jedi: Fallen Order — 46 550 человек Battlefield 1 — 43 322 человека Command & Conquer Remastered Collection — 42 587 человек Star Wars: The Old Republic — 34 210 человек.

Возможно, проблемы заключается в рекордно низких оценках шутера — 22%. Хуже в этом году себя показала только eFootball 2021, о которой большинство моментально забыло. Как бы подобную судьбу не повторила и новинка DICE.