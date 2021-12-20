Утечка: какие старые модели iPhone и iPad не перейдут на iOS 16

Портал iPhonesoft, который ранее предоставлял правдивую информацию про iOS 13 и 14, рассказал о поддерживаемых устройствах для предстоящих операционных систем iOS 16 и iPadOS 16.
Следующие версии не получат эти операционные системы:
- iPhone 6s и iPhone 6s Plus
- iPhone SE 1
- iPad mini 4
- iPad Air 2
- iPad Pro 2015 и iPad 5-го поколения.
Если верить источникам iPhonesoft, для iOS 16 и iPadOS 16 потребуются устройства с чипом не ниже A10.
Концепт iOS 16
Ранее подобные слухи распространялись и про iOS 15, но Apple всё же сохранила поддержку iPhone 6s и оригинального iPhone SE, которые вышли в 2015 и 2016 годах соответственно.
По слухам, в новых версиях ОС от Apple появится функция многозадачности с разделённым экраном, а также Always on Display. Официального подтверждения придётся ждать до лета 2022 года, когда состоится конференция Apple WWDC.
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