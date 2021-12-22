Ubisoft анонсировала ремейк Splinter Cell из-за негатива вокруг NFT

Неделю назад Ubisoft совершенно неожиданно рассказала о разработке ремейка оригинального Splinter Cell. Пользователи обратили внимание, что анонс произошёл как-то слишком странно: авторы не показали ни одного кадра из игры и делали явный акцент на отсутствии открытого мира и следовании корням серии.

На тему этих событий известный инсайдер Том Хендерсон выпустил ролик, в котором рассказал о ситуации с проектом. По его словам, анонс был сделан на очень ранней стадии в первую очередь для поднятия имиджа компании на фоне бесконечной череды негативных новостей от Ubisoft.

Совсем недавно французская компания увязла в скандалах: сперва руководство обвинили в неподобающем поведении, а затем организация одной из первых ввела новый вид монетизации через NFT-токены. По словам Хендерсона, вектор развития студии уже не понимают и сами сотрудники Ubisoft, поэтому важные специалисты начали массово увольняться и устраиваться на более стабильные места в индустрии.

Как отмечает Хендерсон, Ubisoft Toronto последние 12 месяцев работала над новой Splinter Cell с чем-то вроде открытого мира, однако, похоже, от проекта отказались в пользу ремейка. Правда, его делают меньше трёх месяцев и никакой конкретной концепции или наработок сейчас нет.

Вот почему организации необходим глоток свежего воздуха, чем и стал анонс ремейка Splinter Cell. Да, игра на очень ранней стадии разработки, но пользователи с большим энтузиазмом приняли возвращение одной из любимых серий. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Ubisoft может анонсировать что-то ещё из собственной классики, однако у инсайдера пока нет информации на этот счёт.

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