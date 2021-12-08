Игроки раскритиковали введение NFT-платформы в играх Ubisoft

7 декабря Ubisoft объявила о добавлении невзаимозаменяемых токенов (NFT) в свои игры и начала с Ghost Recon Breakpoint на ПК. С 9 декабря через бету платформы Ubisoft Quartz игроки смогут покупать и продавать уникальные цифровые предметы. Пользователи получат доступ к приобретению «Знаков» (Digits), которые будут сертификатами внутриигровых предметов вроде транспорта, оружия и экипировки.

Ролик с анонсом этого события всего за день стал одним из самых дизлайканных в истории Ubisoft. На момент публикации материала у видео около 750 лайков и 14 тысяч дизлайков. Увидеть негативные оценки в данный момент можно лишь с помощью браузерного расширения. Пользователи недоумевают, зачем компании понадобилось добавлять технологию в свои игры. Игроки также отмечают, что Ubisoft вновь сделала то, «чего никто не просил».

Компания даже скрыла видео из общего доступа — теперь посмотреть его можно только с помощью доступа по ссылке. На фоне негативной реакции сообщества Джефф Кили уточнил, что на церемонии The Game Awards 2021 не будет никаких анонсов, посвящённых NFT-платформе Quartz. Он заверил, что мероприятие будет целиком и полностью посвящено видеоиграм.

Ранее своим мнением по поводу NFT поделился глава Xbox Фил Спенсер. По его мнению, в данный момент NFT используют скорее для эксплуатации, нежели для развлечений. Однако подразделение Xbox всё ещё пытается понять, как именно можно будет использовать технологию в играх.

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