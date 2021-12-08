Игроки раскритиковали введение NFT-платформы в играх Ubisoft

7 декабря Ubisoft объявила о добавлении невзаимозаменяемых токенов (NFT) в свои игры и начала с Ghost Recon Breakpoint на ПК. С 9 декабря через бету платформы Ubisoft Quartz игроки смогут покупать и продавать уникальные цифровые предметы. Пользователи получат доступ к приобретению «Знаков» (Digits), которые будут сертификатами внутриигровых предметов вроде транспорта, оружия и экипировки.
Ролик с анонсом этого события всего за день стал одним из самых дизлайканных в истории Ubisoft. На момент публикации материала у видео около 750 лайков и 14 тысяч дизлайков. Увидеть негативные оценки в данный момент можно лишь с помощью браузерного расширения. Пользователи недоумевают, зачем компании понадобилось добавлять технологию в свои игры. Игроки также отмечают, что Ubisoft вновь сделала то, «чего никто не просил».
Компания даже скрыла видео из общего доступа — теперь посмотреть его можно только с помощью доступа по ссылке. На фоне негативной реакции сообщества Джефф Кили уточнил, что на церемонии The Game Awards 2021 не будет никаких анонсов, посвящённых NFT-платформе Quartz. Он заверил, что мероприятие будет целиком и полностью посвящено видеоиграм.
Ранее своим мнением по поводу NFT поделился глава Xbox Фил Спенсер. По его мнению, в данный момент NFT используют скорее для эксплуатации, нежели для развлечений. Однако подразделение Xbox всё ещё пытается понять, как именно можно будет использовать технологию в играх.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 декабря 2021
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:20
-
10:03
-
09:21
-
09:02
-
08:43
-
08:30
- 7 декабря 2021
-
22:10
-
21:52
-
20:33
-
20:08
-
19:15
-
19:10
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
16:17
-
15:55
-
15:32
-
15:22
-
15:07
-
14:32
-
14:17
-
14:01
-
13:40
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
12:34