Глобальную версию Steam в Китае не заблокировали, а ограничили

Создатель SteamDB Павел Дюндик отреагировал на сообщения о блокировке глобальной версии Steam в Китае и рассказал, что никакого запрета нет. Пользователи всё ещё могут зайти на полную версию сайта, но с некоторыми ограничениями.
После общения с китайскими пользователями Steam Павел рассказал, что сложности в подключении вызваны действием Китая по фильтрации информации в интернете. Для этого используется программа «Золотой щит», или «Великий китайский файрвол». Одному из собеседников из Китая удалось это проверить:
Я отправляю TLS-рукопожатие с доменом Steam на http://epicgames.com и сразу же получаю блокировку при использовании сайта Epic Games.
Как выяснилось, пользователи Steam могут подключиться к глобальной версии магазина, но не с первого раза. При попытке соединение блокируется примерно на 180 секунд. При повторном входе сайт открывается.
Каких-либо заявлений Valve по этому поводу не сделала. Вполне вероятно, что китайское правительство затормаживает работу Steam из-за наличия в нём игр с запрещённым контентом. В Китае также есть специальная версия магазина, в которой большинство проектов недоступно из-за цензуры.
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