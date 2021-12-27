Умер Андрей Ярославцев — русский «голос» Оптимуса Прайма, Дамблдора и Золтана

26 декабря стало известно о смерти одного из самых известных российских актёров дубляжа — Андрея Ярославцева. Об этом сообщил блогер и артист Дмитрий Череватенко в своём сообществе «ВКонтакте». Ему было 65 лет. Причиной смерти называют осложнения после COVID-19.
За свою карьеру Ярославцев озвучил более 200 кинофильмов. Его голосом говорят, например, Оптимус Прайм из «Трансформеров», Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера», Гимли из «Властелина Колец» и многие другие.
Также он озвучивал и видеоигровых персонажей. На его счету как минимум голос Золтана из «Ведьмака», капитана Прайса из Call of Duty: Modern Warfare и Зератула из StarCraft II. Актёр часто вещал в рекламных материалах и появлялся в документальных передачах о своей работе.
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