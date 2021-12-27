Ubisoft вложила в NFT-платформу для животных почти 440 млн рублей

Издание DappRadar сообщило, что Ubisoft продолжает манипуляции с токенами. Компания инвестировала в NFT-платформу для домашних животных $ 6 млн (примерно 439 млн рублей).
NFT-платформа называется Dogami. Она представляет собой аналог Тамагочи, в котором тоже можно завести своего питомца и ухаживать за ним. На платформе около 300 видов собак, притом у каждой будет уникальный характер. За ухаживания игроки будут получать токены DOGA.
Реализовывать торги планируется на площадке Tezos — на ней же работает платформа Ubisoft Quartz. Разработчики NFT Dogami планируют выпустить DOGA в продажу уже весной 2022 года, а позже авторы хотят запустить полноценную ферму токенов с животными. Вероятно, в будущем появятся и другие питомцы.
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