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Ubisoft вложила в NFT-платформу для животных почти 440 млн рублей

Ubisoft вложила в NFT-платформу для животных почти 440 млн рублей
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Издание DappRadar сообщило, что Ubisoft продолжает манипуляции с токенами. Компания инвестировала в NFT-платформу для домашних животных $ 6 млн (примерно 439 млн рублей).

NFT-платформа называется Dogami. Она представляет собой аналог Тамагочи, в котором тоже можно завести своего питомца и ухаживать за ним. На платформе около 300 видов собак, притом у каждой будет уникальный характер. За ухаживания игроки будут получать токены DOGA.

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Реализовывать торги планируется на площадке Tezos — на ней же работает платформа Ubisoft Quartz. Разработчики NFT Dogami планируют выпустить DOGA в продажу уже весной 2022 года, а позже авторы хотят запустить полноценную ферму токенов с животными. Вероятно, в будущем появятся и другие питомцы.

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