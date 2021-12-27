«Матрица: Воскрешение» оказалась главной мишенью пиратов в конце 2021 года

«Матрица: Воскрешение» пользовалась спросом на торрентах в США больше всех на прошлой неделе, сообщает Deadline. Фильм появился в сервисе HBO Max вместе с показом в кинотеатрах 22 декабря, чем и воспользовались пираты.
За пять дней показа в HBO Max «Матрицу: Воскрешение» посмотрели 2,8 млн домохозяйств с умными телевизорами. Другой фильм Warner Bros. этого года — «Годзилла против Конга» — за первые пять дней собрал у экранов 3,6 млн.
В кинотеатрах США «Матрица: Воскрешение» за пять дней собрала $ 22,5 млн, а та же «Годзилла против Конга» — $ 48,1 млн. Причиной невысоких по меркам блокбастеров сборов картины Вачовски, скорее всего, стал одновременный запуск фильма в HBO Max, что было сделано из-за пандемии коронавируса.
Среди остальных фильмов франшизы «Воскрешение» заработало самую маленькую сумму в кинотеатрах за дебютные пять дней. Первая часть за тот же период собрала $ 37,3 млн, а рекорд остаётся за «Перезагрузкой» — $ 134,2 млн.
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