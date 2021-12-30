Ян Непомнящий надел кофту с героем из Dota 2 на чемпионат мира по шахматам

Чемпионат мира по шахматному блицу проходит с 26 по 30 декабря в Варшаве. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий пришёл на мероприятие в свитере с Tidehunter из Dota 2.

Вероятно, надеть на себя джемпер с героем из Dota 2 Непомнящий решил не случайно. Спортсмен любит эту игру, а в 2011 году он был профессиональным киберспортсменом в DotA Allstars. Тогда его команда TheRetry одержала победу на одном из чемпионатов серии ASUS. Во время прошедшего The International 2021 гроссмейстер болел за Team Spirit и Virtus.pro.

В турнирной таблице по шахматному блицу Непомнящий удерживает седьмую позицию. Ян Непомнящий хотел получить звание чемпиона мира по классическим шахматам, однако его обошёл Магнуc Карлсен.

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