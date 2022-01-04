Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Olija — пополнение Xbox Game Pass в январе
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Microsoft назвала игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в январе. В их число вошли сборник Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Spelunky 2 и The Anacrusis. Также стали известны проекты, которые покинут библиотеку. Вдобавок к этому Mass Effect появится в EA Play для всех платформ.
Новость по темеMass Effect: Legendary Edition можно будет получить почти бесплатно для всех платформ
Доступны с 4 января
- The Pedestrian (ПК и Xbox)
- Olija (ПК и Xbox)
- Gorogoa (ПК и Xbox)
Добавят 6 января
- Embr (ПК и Xbox)
- Mass Effect Legendary Edition (ПК и Xbox)
- Outer Wilds (ПК и Xbox)
Добавят 13 января
- Spelunky 2 (ПК и Xbox)
- The Anacrusis (ПК и Xbox)
Игры, которые покинут каталог 15 января
- Desperados III (ПК и Xbox)
- Ghost of a Tale (ПК)
- Kingdom Hearts III (Xbox)
- Mount & Blade: Warband (ПК и Xbox)
- Pandemic (ПК)
- YIIK: A Post-Modern RPG (ПК)
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