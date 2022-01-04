Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Olija — пополнение Xbox Game Pass в январе

Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Olija — пополнение Xbox Game Pass в январе
Комментарии

Microsoft назвала игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в январе. В их число вошли сборник Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Spelunky 2 и The Anacrusis. Также стали известны проекты, которые покинут библиотеку. Вдобавок к этому Mass Effect появится в EA Play для всех платформ.

Новость по теме
Mass Effect: Legendary Edition можно будет получить почти бесплатно для всех платформ

Доступны с 4 января

  • The Pedestrian (ПК и Xbox)
  • Olija (ПК и Xbox)
  • Gorogoa (ПК и Xbox)

Добавят 6 января

  • Embr (ПК и Xbox)
  • Mass Effect Legendary Edition (ПК и Xbox)
  • Outer Wilds (ПК и Xbox)

Добавят 13 января

  • Spelunky 2 (ПК и Xbox)
  • The Anacrusis (ПК и Xbox)

Игры, которые покинут каталог 15 января

  • Desperados III (ПК и Xbox)
  • Ghost of a Tale (ПК)
  • Kingdom Hearts III (Xbox)
  • Mount & Blade: Warband (ПК и Xbox)
  • Pandemic (ПК)
  • YIIK: A Post-Modern RPG (ПК)
Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022