Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Olija — пополнение Xbox Game Pass в январе

Microsoft назвала игры, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в январе. В их число вошли сборник Mass Effect: Legendary Edition, Outer Wilds, Spelunky 2 и The Anacrusis. Также стали известны проекты, которые покинут библиотеку. Вдобавок к этому Mass Effect появится в EA Play для всех платформ.

Новость по теме Mass Effect: Legendary Edition можно будет получить почти бесплатно для всех платформ

Доступны с 4 января

The Pedestrian (ПК и Xbox)

Olija (ПК и Xbox)

Gorogoa (ПК и Xbox)

Добавят 6 января

Embr (ПК и Xbox)

Mass Effect Legendary Edition (ПК и Xbox)

Outer Wilds (ПК и Xbox)

Добавят 13 января

Spelunky 2 (ПК и Xbox)

The Anacrusis (ПК и Xbox)

Игры, которые покинут каталог 15 января

Desperados III (ПК и Xbox)

Ghost of a Tale (ПК)

Kingdom Hearts III (Xbox)

Mount & Blade: Warband (ПК и Xbox)

Pandemic (ПК)

YIIK: A Post-Modern RPG (ПК)

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