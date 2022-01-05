В «Команду года» в NHL 22 вошли Василевский и Хедман

EA Sports огласила лучших хоккеистов 2021-го, которые попали в «Команду года» NHL 22. Студия отобрала 6 игроков, отметившихся особыми заслугами в прошлом сезоне.

«Команда года» NHL 22

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — самый ценный игрок плей-офф Кубка Стэнли 2021

Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») — защитник с наибольшим количеством голов в матчах плей-офф 2020-2021

Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс») — защитник, который проявил мастерство на своей позиции и получил «Джеймс Норрис Трофи»

Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») — форвард, который забил больше одного гола за игру в сезоне 2020/2021 и занимает первое место по результативности в команде

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — внёс наибольший вклад в успехи команды и получил «Харт Мемориал Трофи», а также «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

Брэд Маршан («Бостон Брюинз») — занял первое место в клубе по голам, передачам и очкам. Включён в Первую сборную всех звёзд НХЛ 2021

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Каждый игрок «Команды года» получит карточку HUT в NHL 22, которая соответствует наивысшему рейтингу спортсмена за весь сезон и будет доступна в наборах до 7 января.

NHL 22 доступна на PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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