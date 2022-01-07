EA обвинили в нарушении законов после взломов аккаунтов FIFA

Electronic Arts выясняет причину взломов аккаунтов популярных стримеров и торговцев предметов FIFA Ultimate Team. Жертвы хакеров утверждают, что лишились карточек и виртуальной валюты.

Как сообщает The Mirror, мошенники убедили консультантов EA изменить адрес электронной почты после предоставления тега игрока. Один из ведущих торговцев FIFA Ultimate Team под ником Fut Donkey обвинил создателей FIFA в нарушении законов.

Я планирую подать в суд после того, как они передали мою учётную запись случайному человеку через чат поддержки. Это явное нарушение законов о защите данных.

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Представитель EA Sports сообщил The Mirror, что расследование взломов уже ведётся. Также сотрудник компании посоветовал включить двухфакторную аутентификацию. Fut Donkey отреагировал на заявление и назвал его позором, потому что дополнительная защита включена у всех пострадавших.

Помимо Fut Donkey, жертвами хакеров стали Bateson87, Runthefutmarket, FUT FG и другие.

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