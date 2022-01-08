Ubisoft показала опасных инопланетян Rainbow Six Extraction и как их убивать

Создатели Rainbow Six Extraction в преддверии релиза продемонстрировали различных типов врагов и способы борьбы с ними. Под каждого архея предстоит подбирать отдельную тактику и умения.
В Rainbow Six Extraction будут и обычные враги, которые сражаются простыми атаками с разного расстояния, и более опасные. Некоторые археи прячутся за укрытиями или становятся невидимыми, чтобы неожиданно атаковать. Таких монстров можно обнаружить с помощью сканера. Другие предпочитают подходить вплотную, чтобы взорваться и оставить ядовитое облако. Есть и танк, которого можно убить, нанося урон в слабое место после оглушения.
Во время объединения враги могут стать более опасными, поэтому следует устранять их как можно быстрее. Некоторые инопланетяне способны призывать других и активировать гнёзда, которые дают преимущества археям и мешают оперативникам.
Rainbow Six Extraction выйдет 20 января на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В день релиза шутер попадёт в библиотеку Game Pass на ПК и консолях Xbox. Недавно Ubisoft раскрыла системные требования игры.
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