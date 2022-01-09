Когда дефицит не страшен. Энтузиаст создал PS5 и Xbox Series X из LEGO

Энтузиаст под ником BrickinNick представил свои LEGO-наборы. Он воссоздал PlayStation 5 и Xbox Series X, хотя сами консоли до сих пор находятся в дефиците.

Автор сделал из LEGO даже геймпады. DualSense получился почти идентичным оригиналу, а у контроллера Xbox Series X есть батарейки. Сколько времени было потрачено на работу — неизвестно. BrickinNick доволен своими проектами. Обе консоли открываются

Автор поместил самодельные PS5 и Xbox Series X на сайт LEGO Ideas. Если эти наборы понравятся многим людям, то компания может запустить их в производство и в будущем выпустить официально.

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