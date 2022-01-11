Обеим консолям Xbox Series предрекают тираж в 12 млн устройств

Известный инсайдер и аналитик Даниэль Ахмад раскрыл поставки Xbox Series. Согласно его данным, Microsoft продала более 12 млн консолей, хотя сама компания информацию пока не разглашает.

Ахмад прокомментировал недавнее интервью Фила Спенсера, в котором он похвалился отличными продажами Xbox Series. Вероятно, настоящая цифра либо близка к реальной, либо же действительно составляет более 12 млн устройств.

По словам Даниэля Ахмада, Microsoft поступила грамотно, когда решила выпустить две консоли одновременно. Иными словами, Xbox Series S и Xbox Series X пошли друг другу на пользу, о чём и говорят такие высокие показатели.

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