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Новый шанс купить PS5 появится 17 января

Новый шанс купить PS5 появится 17 января
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Российский ритейлер DNS объявил о первой в 2022 году волне продаж PlayStation 5. Магазин не объявил дату начала продаж — она станет известна 17 или 18 января.

DNS выделил несколько пунктов, по которым будут осуществляться продажи. Также магазин предложил указать в комментариях, какой состав бандлов наиболее интересен из предлагающихся в опросе вариантов.

  • Консоли будут продаваться только бандлами, то есть с играми или аксессуарами в комплекте. Купить PS5 отдельно нельзя
  • Повышения цен по сравнению с зимними распродажами не ожидается
  • Продажи через карусель заказов. Ссылка будет доступна ближе к анонсу
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