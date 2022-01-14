Блогер Логан Пол потерял больше 250 млн рублей на фальшивых карточках Pokemon
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В конце декабря 2021 года популярный блогер Логан Пол купил коробку с карточками из коллекции Pokemon. Стоимость карточек составила $ 3,5 млн. Ютубер отдал столько денег, поскольку думал, что купил редкую коллекцию.
14 января Пол выпустил видео, в котором рассказал, что карточки оказались подделкой. Вместо Pokemon туда положили карточки G. I. Joe. Само собой, они не оказались такими же ценными, как «Покемоны».
Эта история чертовски сумасшедшая. И это отстой. И у меня больше нет $ 3,5 млн.
Какое-то время это видео даже возглавляло тренды в YouTube. Сейчас на нём больше 2 млн просмотров и 204 тыс лайков. Вероятно, продавца карточек теперь ждёт тюремный срок.
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