NVIDIA выпустила драйвер для ПК-версии God of War

NVIDIA выпустила свежий драйвер Game Ready 511.23 WHQL с поддержкой ПК-версии God of War. Также драйвер оптимизирует ещё несколько игр: Hitman 3, The Anacrusis, GRIT, Monster Hunter Rise и Rainbow Six: Extraction.

Вместе с драйвером появилась поддержка технологии DLDSR. Она работает на основе нейросети и расширяет разрешение, чтобы улучшить её качество. Поддержку DLDSR поддерживают видеокарты серии GeForce RTX, на остальных моделях её нет.

God of War на ПК будет доступна уже сегодня в 19:00 мск. ПК-версия тайтла будет поддерживать неограниченную частоту кадров, а также технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR. Установить свежие драйверы можно через официальный сайт NVIDIA.

