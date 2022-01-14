NVIDIA выпустила драйвер для ПК-версии God of War

NVIDIA выпустила свежий драйвер Game Ready 511.23 WHQL с поддержкой ПК-версии God of War. Также драйвер оптимизирует ещё несколько игр: Hitman 3, The Anacrusis, GRIT, Monster Hunter Rise и Rainbow Six: Extraction.
Вместе с драйвером появилась поддержка технологии DLDSR. Она работает на основе нейросети и расширяет разрешение, чтобы улучшить её качество. Поддержку DLDSR поддерживают видеокарты серии GeForce RTX, на остальных моделях её нет.
God of War на ПК будет доступна уже сегодня в 19:00 мск. ПК-версия тайтла будет поддерживать неограниченную частоту кадров, а также технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR. Установить свежие драйверы можно через официальный сайт NVIDIA.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
19:12
-
19:00
-
18:26
-
18:16
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:38
-
16:37
-
16:21
-
15:41
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
14:20
-
13:55
-
13:39
-
13:25
-
12:54
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:31
- 13 января 2022
-
23:30
-
22:25
-
20:00
-
19:28
-
19:07
-
19:00