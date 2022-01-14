NVIDIA выпустила единственную RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы»

В Китае состоялась премьера «Матрицы: Воскрешения», в честь чего NVIDIA выпустила единственную GeForce RTX 3080 Ti в стиле четвёртой части франшизы.
Специальную версию RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы» разыграют в лотерее китайского сервиса Weibo. Чёрная видеокарта украшена зелёными строчками кода и фразами «Матрица перезапускается» и «Шокирующая война 14 января» на китайском языке.
Фото: NVIDIA
Фото: NVIDIA
Фото: NVIDIA
Фото: NVIDIA
Ранее NVIDIA в рамках продвижения «Матрицы: Воскрешения» выпустила три ПК и панели для RTX 3080 Ti в стиле фильма. Компания разыгрывала их в Северной Америке и Европе.
Премьера «Матрицы: Воскрешения» состоялась 16 декабря. К главным ролям вернулись Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. По словам режиссёра Ланы Вачовски, фильм не будет стартом новой трилогии.
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