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Насколько красиво может выглядеть Dragon Age: Inquisition на Unreal Engine 5

Насколько красиво может выглядеть Dragon Age: Inquisition на Unreal Engine 5
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Художник Leo Torres показал, как бы выглядел потенциальный ремейк Dragon Age: Inquisition. Энтузиаст показал локацию Вороньи Топи на движке Unreal Engine 5. Выглядит прямо как настоящий некстген.

Leo Torres ещё летом 2021 года публиковал видео, в котором тоже показал Вороньи Топи на обновлённом движке. Свежее видео позволяет лучше взглянуть на работу UE 5 и рассмотреть мелкие детали и другие элементы. Вероятно, через какое-то время автор представит ещё один подобный ролик.

В видео можно заметить проработанное освещение, детали вроде кустарников и веток, а также отличные тени. Сколько занял весь процесс энтузиаст не раскрыл.

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