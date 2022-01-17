Режиссёр «Лиги справедливости» раскритиковал актёров за ужасное поведение на съёмках

С момента выхода «Лиги справедливости» Джосса Уидона прошло несколько лет. Недавно режиссёр дал интервью изданию NY Magazine и рассказал об ужасном поведении актёров на съёмках.

По словам Уидона, актёрский состав вёл себя грубо и злостно. Он отметил, что никогда не работал с более грубыми людьми, чем каст картины. Постановщик прошёлся по Рэю Фишеру, который, по словам Уидона, плохо справился с работой актёра. Также режиссёр подчеркнул, что актриса Галь Гадот грозилась уничтожить его карьеру.

Версию Джосса Уидона приняли прохладно как зрители, так и критики. Сам постановщик считает, что фанаты Зака Снайдера просто набросились на него и его фильм.

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