Режиссёр «Лиги справедливости» раскритиковал актёров за ужасное поведение на съёмках

С момента выхода «Лиги справедливости» Джосса Уидона прошло несколько лет. Недавно режиссёр дал интервью изданию NY Magazine и рассказал об ужасном поведении актёров на съёмках.
По словам Уидона, актёрский состав вёл себя грубо и злостно. Он отметил, что никогда не работал с более грубыми людьми, чем каст картины. Постановщик прошёлся по Рэю Фишеру, который, по словам Уидона, плохо справился с работой актёра. Также режиссёр подчеркнул, что актриса Галь Гадот грозилась уничтожить его карьеру.
Версию Джосса Уидона приняли прохладно как зрители, так и критики. Сам постановщик считает, что фанаты Зака Снайдера просто набросились на него и его фильм.
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