Фанат Valheim создал в игре крепость Каэр Трольде из «Ведьмака 3»

Игрок Valheim создал в скандинавской выживалке крепость Каэр Трольде из «Ведьмака 3: Дикой Охоты». Она находится на острове Ард Скеллиг и считается столицей всего архипелага Скеллиге.

Работой поделился пользователь Reddit под ником m3k6c9hl. Автор показал фото построенной в Valheim крепости и снаружи, и внутри. Находится Каэр Трольде на склоне заснеженной горы, откуда можно хорошо осмотреть местность.

Фото: m3k6c9hl

Фото: m3k6c9hl

Внутри Каэр Трольде автор создал освещённый банкетный зал с длинными накрытыми столами. В третьем «Ведьмаке» там проходил пир по случаю смерти короля Брана, на котором были Геральт и Йеннифэр.

Фото: m3k6c9hl

Фото: m3k6c9hl

Valheim вышла в раннем доступе Steam в феврале 2021 года и стала хитом сервиса. Издание PC Gamer признало выживание лучшей игрой 2021 года. Разработчики игры готовят к выходу обновлённый горный биом и работают над новой локацией, носящей название Туманные земли.

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