Фанат Valheim создал в игре крепость Каэр Трольде из «Ведьмака 3»

Игрок Valheim создал в скандинавской выживалке крепость Каэр Трольде из «Ведьмака 3: Дикой Охоты». Она находится на острове Ард Скеллиг и считается столицей всего архипелага Скеллиге.
Работой поделился пользователь Reddit под ником m3k6c9hl. Автор показал фото построенной в Valheim крепости и снаружи, и внутри. Находится Каэр Трольде на склоне заснеженной горы, откуда можно хорошо осмотреть местность.
Фото: m3k6c9hl
Фото: m3k6c9hl
Внутри Каэр Трольде автор создал освещённый банкетный зал с длинными накрытыми столами. В третьем «Ведьмаке» там проходил пир по случаю смерти короля Брана, на котором были Геральт и Йеннифэр.
Фото: m3k6c9hl
Фото: m3k6c9hl
Valheim вышла в раннем доступе Steam в феврале 2021 года и стала хитом сервиса. Издание PC Gamer признало выживание лучшей игрой 2021 года. Разработчики игры готовят к выходу обновлённый горный биом и работают над новой локацией, носящей название Туманные земли.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 января 2022
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
19:05
-
18:59
-
18:39
-
17:54
-
17:13
-
16:27
-
15:43
-
15:02
-
14:36
-
14:14
-
13:55
-
13:45
-
12:46
-
12:42
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 16 января 2022
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:09
-
16:14
-
15:15
-
14:24
-
13:51
-
13:39
-
13:36